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Протиповітряна оборона знищила вночі 25 "Шахедів" – ЗСУ

Протиповітряна оборона знищила вночі 25 "Шахедів" – ЗСУ
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 6 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 25 ворожих дронів.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Всього зафіксовано пуски 33 "Шахедів" із мису Чауда в Криму. Безпілотники прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", – йдеться в повідомленні.

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