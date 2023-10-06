Протиповітряна оборона знищила вночі 25 "Шахедів" – ЗСУ
У ніч на 6 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 25 ворожих дронів.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Всього зафіксовано пуски 33 "Шахедів" із мису Чауда в Криму. Безпілотники прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.
До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", – йдеться в повідомленні.