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Безпілотники атакували припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав'я

Безпілотники атакували припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав'я
Фото: ілюстративне, Одеська обласна прокуратура

Під час атаки 6 жовтня безпілотники типу Shahed атакували припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав'я в Одеській області.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"Пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено", – йдеться в повідомленні.

В Одеській ОВА уточнили﻿, що атакували інфраструктуру Ізмаїльського району.

Сили оборони зазначили, що на півдні було знищено 11 "Шахедів": три на Одещині та 8 на Миколаївщині.

"Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону", – зазначили в Силах оборони.

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