Безпілотники атакували припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав'я
Під час атаки 6 жовтня безпілотники типу Shahed атакували припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав'я в Одеській області.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"Пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено", – йдеться в повідомленні.
В Одеській ОВА уточнили, що атакували інфраструктуру Ізмаїльського району.
Сили оборони зазначили, що на півдні було знищено 11 "Шахедів": три на Одещині та 8 на Миколаївщині.
"Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону", – зазначили в Силах оборони.