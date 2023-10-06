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ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та 20 танків – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та 20 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 620 окупантів, а також знищили 20 танків, 23 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, а також іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 281 090 (+620) осіб,
  • танків – 4 777 (+20) од,
  • бойових броньованих машин – 9 082 (+30) од,
  • артилерійських систем – 6666 (+23) од,
  • РСЗВ – 806 (+2) од,
  • засобів ППО – 540 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158 (+29),
  • крилатих ракет – 1 530 (+0),
  • кораблів /катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 015 (+35) од,
  • спеціальної техніки – 951 (+3).

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