ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та 20 танків – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 620 окупантів, а також знищили 20 танків, 23 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, а також іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 281 090 (+620) осіб,
- танків – 4 777 (+20) од,
- бойових броньованих машин – 9 082 (+30) од,
- артилерійських систем – 6666 (+23) од,
- РСЗВ – 806 (+2) од,
- засобів ППО – 540 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158 (+29),
- крилатих ракет – 1 530 (+0),
- кораблів /катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 015 (+35) од,
- спеціальної техніки – 951 (+3).