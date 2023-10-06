Авіація РФ скидає бомби по маршруту "зернового коридору" – Гуменюк
У районі "зернового коридору" ворог контролює ситуацію, застосовуючи тактичну авіацію. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Наразі не спостерігається активність корабельного угруповання ворога в районі "зернового коридору". Але вони намагаються контролювати там ситуацію через застосування тактичної авіації, щодобово направляють туди літаки для скидання керованих авіабомб, якраз в районі, де, ймовірно, мають курсувати судна, що вирішили скористатись гуманітарним коридором, запропонованим Силами оборони України", - сказала вона.
Гуменюк зауважила, що такі керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін, яких багато в акваторії Чорного моря.
"Тобто, такий дистанційний терор використовують", - додала вона.