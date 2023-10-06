Close button
Увага! Міжбанк знову працює!

Воллес закликав Німеччину передати Україні Taurus

Воллес закликав Німеччину передати Україні Taurus
Фото: Boevaya mashina

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє Європейська правда.

Із закликом Воллес виступив 5 жовтня ввечері у Twitter (Х).

"Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми зробили це зі Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії і Франції", – заявив Воллес.

5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району на Харкіщині. Відомо про 51 загиблого. Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня пояснив﻿, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Новини

Популярні теми форуму

analytics