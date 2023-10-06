У ЗСУ розповіли, які модифікації F-16 потрібні для переваги в небі

Україна розраховує на винищувачі F-16 з такими тактико-технічними характеристиками і з таким спектром озброєння, які надалі допоможуть звільнити її територію. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ, повідомляє Укрінформ.

"Винищувачі F-16 бувають різної модернізації. Ми розраховуємо, що партнери передаватимуть нам саме те, що нам потрібно, те, що не буде поступатися тактико-технічним характеристикам СУ-35 ворога. Чи бути принаймні на рівні з ним" , - зазначив Ігнат.

Речник пояснив, що старіші модифікації можуть нам допомогти у враженні повітряних цілей, але для отримання переваги у повітрі потрібні модифікації не гірші, ніж у ворога.

Він зауважив, що F-16 може модернізовуватися на підприємствах у США та Європі.