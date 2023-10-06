У Нацбанку спрогнозували ситуацію на валютному ринку найближчими днями
Національний банк України 5 жовтня знизив обсяги продажу валюти на міжбанківському валютному ринку. Нервозність після переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу зникне найближчими днями. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Ситуація на міжбанку нормалізується: у другій половині дня (5 жовтня, - ред.) гривня дещо зміцнилася, а чисті інтервенції НБУ з продажу валюти були навіть нижчими за їх середньоденний обсяг у вересні, до впровадження керованої гнучкості курсу", - написав він.
За його словами, НБУ навіть здійснив інтервенцію з купівлі валюти, "обмежуючи, як і обіцяв, коливання обмінного курсу в обидва боки". (Зазвичай НБУ купує мізерні обсяги до 10 млн доларів, - ред.)
"Очікуємо, що нервозність на ринку остаточно зникне вже найближчими днями", - додав Пишний.
Голова НБУ повідомив, що ситуація в готівковому сегменті не викликає занепокоєння, гривня дещо зміцнилася. Курс продажу готівкової гривні в небанківських фінустановах станом на вечір 4 жовтня становив біля 38,25 грн/долар, станом на 5 жовтня 38,20 грн/долар.
Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.
У перший день, 3 жовтня, попит на валюту значно зріс, і НБУ продав значний обсяг валюти. Однак вже 4 жовтня попит впав у два рази.
За результатами торгів на міжбанку офіційний курс долара зріс лише на 5 копійок - з 36,57 гривень за долар до 36,62 гривень за долар.