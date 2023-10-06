У Севастополі лунали вибухи, окупанти заявили про атаку безпілотників

У Севастополі вночі 6 жовтня було чутно звуки вибухів. Російська окупаційна влада заявила про атаку морських дронів, повідомляє Крим Реалії.

Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на передплатників повідомив, що в районі 4:50 за місцевим часом у Гагаринському районі Севастополя "чути було віддалену стрілянину".

"Гучні звуки в районі Північного молу - це розрахунки ППДО Чорноморського флоту. За попередньою інформацією: відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів" , - написав голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

Підтвердити дані повідомлення за допомогою незалежних джерел поки неможливо.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО" або навчаннями військових РФ.

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