Пашинян та Алієв погодилися на переговори у Брюсселі – глава Євроради

Європейський Союз проведе переговори між лідерами Вірменії та Азербайджану наприкінці цього місяця в Брюсселі. Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель, прибувши у п’ятницю вранці на неформальну зустріч лідерів ЄС у Гранаді, повідомляє Європейська правда.

"Я вирішив запросити обох лідерів до кінця жовтня у Брюссель, і обоє лідерів погодились прибути до кінця жовтня на цю зустріч" , – сказав Мішель.

Він додав, що "ми будемо дуже важко працювати, аби досягти прогресу у сфері нормалізації між Азербайджаном та Вірменією".

Європейські лідери, які відіграють все більшу роль у врегулюванні ситуації на Кавказі, сподівалися провести в Іспанії першу зустріч між президентом Азербайджану та главою уряду Вірменії після наступу Баку на Карабах.

Але азербайджанський президент Ільхам Алієв відмовився від переговорів і не приїхав у Гранаду.

Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підтримує Азербайджан у його протистоянні з Вірменією.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху.

У четвер президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські лідери повинні продовжувати обговорювати кризу з Азербайджаном, щоб "найкращим чином захистити" Вірменію, але не вдаватися до санкцій проти Баку.