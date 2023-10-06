У прокуратурі припустили, чому росіяни вдарили по Грозі на Харківщині

Удар по кафе в селі Гроза, що у Харківській області, російські сили могли здійснити, бо думали, що там перебувають українські військові. Таку версію в ефірі озвучив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Радіо Свобода.

Посадовець заявив, що для атаки російська армія використала цінну ракету.

"Удар був дуже точний, використовувалася дуже точна і дорога ракета, яких небагато в Росії. Виходячи з мотивів удару, які наразі невідомі, можливо, дійсно було наведення кимось з місцевих. Оскільки росіяни вважали, що будуть військові на цих похоронах і поминках загиблого військового. Але там були лише цивільні, це здебільшого – жінки" , – заявив речник.

На уточнення, чи могло бути можливим мотивом те, що російські сили вважали, що на цих поминках будуть українські військовослужбовці, Чубенко відповів ствердно. Саме через це, підтвердив речник, і міг бути точний удар в цю локацію.

"Так, так, саме через це. Саме як ви сказали" , – сказав Чубенко.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода