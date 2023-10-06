Поблизу берегів Румунії підірвалося турецьке судно – ЗМІ

Вантажне судно під прапором Туреччини підірвалося на міні біля берегів Румунії в Чорному морі та отримало незначні пошкодження. Про це йдеться в повідомленні турецького телеканалу Т24, повідомляє Укрінформ.

"Корабель натрапив на міну поблизу Сулінського каналу, на відстані 11 морських миль на північ від Суліни в Румунії" , – повідомляє телеканал з посиланням на британську морську охоронну компанію Ambrey.

Ця компанія повідомила, що на судні стався вибух о 21:20 за Гринвічем. Корабель став на якір на короткий час, щоб оцінити пошкодження, та відновив рух близько 00:20 за Гринвічем. Обійшлося без жертв.