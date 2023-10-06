У Білорусі вночі підірвали залізницю – ЗМІ

Слідчі повідомляють, що вночі в білоруських Колодящах стався теракт на залізничній станції Озерище. Про це пишуть білоруські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

Повідомляють, що приблизно о 23.15 у будинках місцевих жителів після вибуху "пройшла хвиля, у будинку затряслися вікна і ліжко".

А вранці 6 жовтня силовики почали проводити опитування місцевих жителів, яким повідомили, що "був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю".

У соцмережах люди пишуть, що вибухів увечері було два, вони також повідомляють, що до ранку на дорогах чергували силовики, а зараз тривають опитування.

МНС, МВС чи Слідчий комітет Білорусі поки не коментували подію.