Боррель: Україна прискорила вступ нових країн до ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз занадто довго затягував зі своїм розширенням, але тепер завдяки Україні процес буде рухатися швидше. Про це Боррель сказав, прибувши 6 жовтня вранці на неформальну зустріч лідерів ЄС у Гранаді, повідомляє Європейська правда.

Боррель коментував журналістам необхідність орієнтованої дати наступного розширення ЄС, над чим останнім часом гаряче дискутують у Євросоюзі. Дискусія почалась після того, як глава Євроради Шарль Мішель запропонував як орієнтир 2030 рік.

"Добре мати ціль, добре мати горизонт. Це політичний горизонт. Мета фіксованої дати – для того, щоб мобілізувати політичну енергію, щоб почати рухатися. Це не означає, що це буде точною датою. Якщо у нас не буде горизонту, люди почнуть думати: "Добре, у нас є час". Та у нас немає часу" , – сказав Боррель.

Він зазначив, що ЄС дуже довго затягував з процесом розширенням. Але тепер завдяки заявці України, яка стала новим кандидатом, Боррель очікує пришвидшення процесу розширення.