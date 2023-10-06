Україна повернула тіла 64 загиблих військових

6 жовтня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників України.﻿﻿ Про це заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні (6 жовтня - ред.) за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України" , – йдеться в повідомленні.

Російській стороні передали тіла (останки) загиблих окупантів.

У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України.

Тіла відвезуть до визначених держустанов для передачі представникам правоохоронців та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих.

Обмін тілами здійснював Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та став можливим завдяки взаємодії з об’єднаним центром при СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС у Сумській області, ДПСУ, інших представництв структур сектору безпеки та оборони України за участі представників МКЧХ.