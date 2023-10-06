Пентагон: У США є варіанти для продовження допомоги Україні

В уряду США є варіанти для фінансування військової допомоги Україні. Перекидати кошти на це з чогось іншого поки не планують. Про це сказала перший заступник міністра оборона США Кетлін Гікс в інтерв'ю агенції Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

Гікс наголосила, що у США є варіанти продовження допомоги Україні, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації президента Джо Байдена.

За її словами, поки Пентагон не розглядає можливості "перепрограмування" коштів, виділених на інші витрати.

"Це не те, про що нам потрібно думати зараз, доки ми не зрозуміємо, як довго триватиме теперішня ситуація у Конгресі" , - сказала вона.

Гікс додала, що наразі Пентагон зосереджується на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік, а не на перерозподілі раніше виділених коштів на видатки для потреб України.

У четвер речник Міноборони США генерал Патрік Райдер заявив, що у бюджетних фондах на підтримку України залишилося $5,4 млрд, а також близько $1,6 млрд - на поповнення запасів Пентагону, використаних у пакетах допомоги Україні.

Адміністрація президента США розглядає можливість використання програми грантів Держдепартаменту для надання додаткової військової допомоги Україні, поки Конгрес займатиметься внутрішньополітичними питаннями.