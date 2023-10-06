Австрія викликала російського посла через обстріли Харківщини

До МЗС Австрії викликали посла Росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе у селі Гроза на Харківщині, повідомляє Європейська правда.

"Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності" , – заявило міністерство.

Напередодні МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селі Гроза, який назвали "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права" Росією.

Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети у кафе та магазин в селі Гроза на Харківщині загинуло 52 людини.