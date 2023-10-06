Депутати збільшили витрати на оборону на понад 300 млрд грн

Верховна рада України ухвалила закон про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень, в основному - на оборону.﻿ Про це заявив нардеп від "Голосу", член фінансового комітету Верховної ради Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його даними, законопроєкт №10038 в цілому підтримали 313 народних депутатів.

Як зазначила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, після 11,5 годин обговорення в Раді та голосування за поправки в законопроєкті не відбулось ніяких суттєвих змін.

Закон збільшує видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд гривень.

На потреби оборони виділяється 303 млрд гривень, зокрема для:

+195,7 млрд гривень - ЗСУ,

+39,7 млрд гривень - Національної гвардії,

+20,4 млрд гривень - Державної прикордонної служби,

+19 млрд гривень - Національної поліції,

+13,2 млрд гривень - закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

+4,4 млрд гривень - Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

+4,2 млрд гривень - СБУ,

+2,5 млрд гривень - ГУР МО,

+2,1 млрд гривень - Державній спеціальної служби транспорту Міноборони,

+ 570,2 млн гривень - Держспецзв'язку,

+ 500,7 млн гривень - Службі зовнішньої розвідки,

+ 230,5 млн гривень - Управлінню державної охорони,

+151 млн гривень - винагорода курсантам системи МВС.

Водночас до другого читання скоротили обсяг збільшення видатків для Бюро економічної безпеки на 95,2 млн грн (до 220 млн грн)

Крім того, збільшуються видатки на:

+16,5 млрд гривень - допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,

+5,97 млрд гривень - на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу),

+1,2 млрд гривень - МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,

+552,8 млн гривень - видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд гривень, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).