Суд арештував активи російських оліграхів Фрідмана, Авена і Косогорова – СБУ

Суд арештував корпоративні права на майно російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова в Україні на понад 17 млрд гривень.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Служби безпеки України.

Суд ухвалив рішення на підставі матеріалів СБУ.

Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.

"Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод" , – йдеться в повідомленні.

Арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

У спецслужбі заявили, що Фрідман, Авен і Косогоров входять до оточення Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ проти України.

Раніше СБУ оголосила про підозру Фрідману у фінансуванні агресії проти України.