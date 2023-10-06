Розвідка Британії: Росіяни посилюють укріплення поблизу Токмака

Російські сили продовжують розбудовувати і посилювати оборонні укріплення на підступах до міста Токмак, розповідає розвідка Британії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді за 6 жовтня від Міністерства оборони Британії.

Аналітики згадують заяву мера Мелітополя Івана Федорова про те, що росіяни розбудовують свою лінію оборони в районі Оріхова, зокрема, у Новопрокопівці будують двоповерхові бункери з тунелями і траншеями.

"У Токмаку будують додаткові фортифікації, траншеї укріплюють бетоном. Також російські офіцери почали евакуювати з Токмака свої родини. Спостерігаються фортифікації на південних підступах до Роботиного" , – зазначає розвідка.

Аналітики зазначають, що бункери мають стати більш надійним захистом для солдатів та офіцерського складу від вогневого ураження артилерією та безпілотниками-камікадзе. Крім того, бетон, ймовірно, додатково посилить траншеї в умовах осінньої грязюки.