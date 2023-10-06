Сумського мера відпустили під заставу – ВАКС

Сумського міського голову Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, сьогодні, 6 жовтня, відпустили під заставу.﻿ Про це йдеться в коментарі Вищого антикорупційного суду України, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Нагадаємо, що 4 жовтня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 гривень застави.

І вже сьогодні міського голову відпустили після внесення застави.

Справа Лисенка

Нещодавно ми повідомляли, що за даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

В СБУ пояснили, що фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

Вже 3 жовтня, Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Їх дії кваліфікувала за ч. 4 ст. 368 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги).