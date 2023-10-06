Шольц закликає реформувати ЄС для прийому нових країн

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ЄС повинна розширитися у майбутньому та пов’язує вступ потенційних кандидатів із реформами всередині спільноти. Про це сказав він у кулуарах саміту ЄС у Гранаді, повідомляє Ліга.net.

За його словами, нинішні члени блоку повинні "зробити Європейський Союз придатним для майбутнього". Для цього ЄС має розв’язати складні політичні та фінансові питання.

Шольц підкреслює, що необхідно реформувати структури прийняття рішень. Він повторив свій заклик, що ЄС має відмовитися від принципу одностайності у питаннях зовнішньої та податкової політики.

Канцлер зазначив, що далеко не всі країни у ЄС, які сьогодні отримують фінансування, "можуть очікувати, що це продовжиться в майбутньому".

Шольц додав, що таким членам доведеться робити внесок у фінансування країн-кандидатів.