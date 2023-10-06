Підтримка біженців з України: думки поляків розділилися

У Польщі половина населення підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але й майже 40% більшою чи меншою мірою проти.﻿ Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення RMF FM та Rzeczpospolita, повідомляє Європейська правда.

Респондентів запитали, чи, на їхню думку, Польща має продовжити підтримку, яку зараз мають українці з тимчасовим захистом у питаннях житла, доступу до медичної освіти, навчання і соцпідтримки.

На це запитання 21,8% відповіли ствердно і 27,3% – "радше так".

Водночас, 22% вважають, що Польща скоріше не має продовжувати підтримку у такому вигляді, і 17,9% – "точно не має".

Ще 11% не визначилися з думкою.

Опитування не свідчить про суттєву залежність між політичними симпатіями респондентів і їхнім бажанням або небажанням продовжувати підтримку українських біженців. Так, серед тих, хто назвав себе прихильниками правлячої коаліції, схвалюють продовження підтримки 62%, серед прихильників опозиції – 53%.

Соцопитування "Євробарометр", що проводилося в останній тиждень серпня в усіх країнах-членах ЄС, показало, що більшість європейців виступають за продовження підтримки України, хоча для різних видів підтримки показники суттєво різняться.