Німецький Rheinmetall отримала замовлення на виробництво снарядів для України

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на постачання артилерійських боєприпасів після другого тендеру в межах рамкового контракту з урядом Німеччини, повідомляє Європейська правда.

Уряд ФРН замовив у компанії постачання Збройним силам України десятків тисяч снарядів типу L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецьких збройних сил.

Як йдеться у заяві Rheinmetall, вартість замовлення становить нижній діапазон тризначної суми в мільйонах євро. Поставка запланована на 2024 рік.

Нещодавно укладена рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів розрахована до 2029 року і становить потенційний обсяг замовлень на суму близько 1,2 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall отримав контракт на постачання до України автоматизованих розвідувальних систем SurveilSpire.

Перед цим стало відомо, що компанія отримала від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").