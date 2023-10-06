ЄС занепокоєний намірами Росії створити базу для флоту в невизнаній Абхазії

Європейський Союз у п’ятницю висловив "глибоке занепокоєння" у зв'язку з повідомленнями про плани Росії створити постійну військово-морську базу свого Чорноморського флоту в сепаратистському регіоні Грузії Абхазії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в коментарі речника Європейської комісії Петера Стано, опублікованому на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

Стано підкреслив, що військова присутність Росії в сепаратистських регіонах Грузії – Абхазії й Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) – є незаконною, порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, принципи міжнародного права й міжнародні зобов'язання РФ.

"Якщо Росія продовжить реалізацію планів, про які повідомляли ЗМІ, це призведе до подальшого посилення напруженості та загроз стабільності в регіоні", – додав речник Єврокомісії.

Він наголосив, що Європейський Союз підтверджує тверду підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія в інтерв’ю газеті "Известия" заявив, що Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі невизнаної Абхазії, окупованій нею території Грузії.

У грузинському МЗС назвали ці дії грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії та черговою провокаційною спробою легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону.

Абхазія, розташована в північно-західній частині Грузії на узбережжі Чорного моря, вела війну за відокремлення від Грузії в 1992-93 роках. Після насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році "незалежність" самопроголошеної Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.