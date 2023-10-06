Кабмін підтримав законопроєкт про заборону використання земель Каховського водосховища

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, яким пропонується встановити заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Зазначається, що заборона діятиме протягом 15 років. Єдині виключення, які дозволені, - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель.

"Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення. Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС" , - заявив Шмигаль.

Також Кабмін додатково виділив 335 млн грн Херсонщині для подальших робіт, направлених на реалізацію програми подолання наслідків теракту.

"Зокрема, 187 млн грн спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об’єктів водо- й теплопостачання. Ще 148 млн грн - на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста" , - додав прем'єр.

Загалом на ліквідацію наслідків теракту росії на Каховській ГЕС уряд уже виділив 11,9 млрд грн.