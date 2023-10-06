Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 102 млн євро

Міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер у п’ятницю оголосила про виділення чергового пакета допомоги Україні в розмірі 102 мільйони євро для підготовки до зими, підтримки реформ та інвестицій, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні нідерландського уряду.

Більшість коштів у межах нового пакета – 60 мільйонів євро – підуть на страхування експортних кредитів для нідерландських компаній, які хочуть зробити внесок у відновлення України й почати там роботу. Загальна сума фінансування цих операцій, таким чином, становитиме 120 мільйонів євро.

Ще 30 мільйонів євро підуть на закупівлю газу та постачання компонентів для відновлення й модернізації української електромережі, аби Україна підготувалась до зими – трансформаторів, комутаційних компонентів і кабелів.

Решта 12 мільйонів євро нового пакета допомоги підуть на підтримку нещодавно звільнених Україною територій – ремонт об'єктів питного водопостачання, електропостачання, первинної медичної допомоги та освіти, а також на впровадження реформи шляхом технічної допомоги через Міжнародний валютний фонд.

Минулого року Нідерлади погодили пакет у 2,5 мільярда євро на допомогу Україні на 2023 рік.

На початку квітня уряд країни оголосив про виділення першого у 2023 році комплексного пакета допомоги Україні на загальну суму у 274 мільйони євро, який містить військову та гуманітарну допомогу.

У липні нідерландська влада оголосила про виділення другого комплексного пакета підтримки України в розмірі понад 118 мільйонів євро, який пішов на гуманітарні потреби й економічну допомогу.