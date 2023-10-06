ЗМІ: КНДР почала постачати РФ артилерію для війни проти України

Північна Корея вирішила почати надавати Росії артилерію для її війни проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні CBS News.

Видання, з посиланням на американського чиновника, повідомило про початок поставок Північною Кореєю артилерії в Росію.

"Поки що незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю" , — йдеться в матеріалі.

Підтримка Північною Кореєю Кремля, схоже, стала кульмінацією саміту минулого місяця в РФ, коли Кім Чен Ин поїхав на поїзді, щоб особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Багато хто очікував, що Кім попросить у Путіна грошей і їжі, щоб підтримати економіку Північної Кореї, в обмін на його підтримку вторгнення РФ в Україну, а також на зброю і космічні технології.

Нагадаємо, у середині вересня лідер КНДР Кім Чен Ин під час візиту до Росії одягав шапку-вушанку і вживав горілку.