Білорусь провела зустріч іноземних дипломатів із депортованими з України дітьми

Іноземні дипломати відвідали у Білорусі місця перебування вивезених з Лисичанська та Сєвєродонецька українських дітей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська у Facebook.

"З 44 дітьми з Лисичанська та Сєвєродонецька зустрілися представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії, а також Палестини. До пропагандистського заходу долучилися службовці з Білорусі, Союзної держави та СНД.

Інші держави оголосили бойкот та відмовилися брати участь у заході, проведення якого не відповідає принципу найкращих інтересів дитини та має на меті виключно легітимізацію міжнародних протиправних діянь".

За словами правозахисниці, перший секретар Посольства РФ у Білорусі Карина Багієва засвідчила, що українським дітям нав’язують російське громадянство та організацію навчального процесу, який не дозволяє зберегти національну ідентичність.

Повірений у справах Катару Абдулаїз Аль-Куварі допоміг встановити, що білоруські родини беруть до себе українських дітей. Цю інформацію також підтвердила директорка однієї з новополоцьких шкіл.

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