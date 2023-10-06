У Севастополі вдруге за вечір оголошували повітряну тривогу, працювала ППО
У Севастополі ввечері 6 жовтня двічі оголошували повітряну тривогу, повідомили про роботу ППО, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, Telegram-канал "Крымский ветер".
Кримські пабліки двічі за вечір повідомляли про повітряну тривогу та опублікували відео, де лунає сирена.
Развожаєв повідомив, що у Севастополі відпрацювала система ППО. За попередніми даними, відбили атаку повітряних цілей з боку моря.