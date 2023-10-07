У Москві заявили про збиття безпілотника: аеропорти тимчасово не працюють

Російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці події, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.

Вночі суботи, 7 жовтня, російська ППО нібито збила безпілотник в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, що летів на Москву.

Попередньо, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Окрім того у російській столиці оголошено план "Килим" - аеропорти Внуково і Шереметьєво тимчасово не працюють, відповідна інформація з'явилася на онлайн-табло.

Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, ще два скасовано. Крім того, вісім літаків зараз затримують свій виліт у Домодєдово і Шереметьєво.

Удари дронів по Москві

Нагадаємо, у російській столиці досить часто розповідають про так звані "атаки безпілотників". При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони поцілили у так звану "урядову вежу", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.