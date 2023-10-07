Силы оборони: Ворог атакував Одещину ракетами "Онікс", є влучання
Вночі 7 жовтня росіяни атакували ракетами "Онікс" Одеську область, є влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, пошкоджено будинки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Сили оборони півдня.
"Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.
Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури".
Також повідомляється, що уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
"Інформації про постраждалих не надходило", – додають Сили оборони півдня.
Оновлено: Кіпер повідомив, що в результаті ракетного удару постраждало 4 людей.
"Постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога".