Прикордонні наряди пильнують за перевіркою боєготовності у Білорусі – Наєв
Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нагадав, що у Білорусі розпочали "перевірку бойової готовності" їхніх збройних сил, і що Україна підсилює пильність своїх військових, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Наєв у Facebook
"Своєю чергою, ми на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів.
Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань".
Наєв також пояснив правила воєнної науки, коли у випадку зростання загрози Генеральний штаб має додати додаткові сили та засоби.