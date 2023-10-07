Через гумкоридор на Сумщині повернулося з Росії більш як 10 тисяч українців - Верещук

Уже третій місяць триває робота гуманітарного коридору через Сумщину, повідомляє Ділова столиця.

Про роботу гуманітарного відзвітували на нараді щодо евакуації із Сумської області під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

З 5 серпня пункт перетину Колотилівка (РФ) — Покровка (Україна) на кордоні Бєлгородської та Сумської областей відновив свою роботу. Відтоді через цей пункт пропуску в Україну змогли повернутися понад 10 тисяч українських громадян.

Там українці отримують безплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також можуть переночувати й дістатися інших міст України. Наразі є актуальним питання налагодження маршруту в сторону Дніпра, Харкова та Полтави. Задля цього, окрім можливості дістатися потягом, будуть організовані спеціальні евакуаційні автобуси. Також виділять спеціальний транспорт для перевезення людей маломобільних груп населення.