Ракетний удар по Харкову в п'ятницю: пошкоджено майже сотня будівель
На місцях ракетних ударів по Харкову, де загинули двоє людей та постраждали ще 30, пошкоджені 88 будівель, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Харківська ОВА
На місці ударів, де загинуло 2 людини (жінка 68 років та хлопчик 10 років) та постраждало 30 мешканців, завершили роботи.
Загалом від російських ударів пошкоджені 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхівки.
Пошкоджені також 46 автомобілів.
Нагадаємо:
Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова.