Ізраїль заявив про початок контртерористичної операції "Залізні мечі"

Після ранкової атаки ХАМАСУ на територію Ізраїля сили оборони Тель-Авів (ЦАЛАХ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба ЦАЛАХу.

"Ми почали операцію "Залізні мечі", усі етапи нашої операції відкриті" , - заявили в ЦАЛАХ.

Як відзначають Збройні сили Ізраїлю, вони направили спеціальні підрозділи разом зі старшими командирами на південь країни. Територія операції буде розділена на центри, кожен з яких очолюватиме командир.

"У міру необхідності ми будемо набирати десятки тисяч резервістів" , - додала пресслужба.

Ранковий напад ХАМАСу на Ізраїль

Близько о 06:30 за київським часом бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. По країні були випущені ракети, зокрема терористи проникли до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що бойовики "заплатять високу ціну" й оголосили стан "готовності до війни".