ВМС ЗСУ: Два ворожі ракетоносії перебувають в Чорному і Середземному морях

Усього в морях 8 військових суден армії країни-терористки, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє телеграм-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

У суботу вранці Росія вивела на бойове чергування в Чорне море 4 кораблі, з них один носій крилатих ракет "Калібр", в Азовському морі один корабель, у Середземному перебувають три кораблі, один із них ракетоносій.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 22 судна, з них 9 рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря — 16 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.