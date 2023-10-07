ЄС назвав атаку ХАМАС проти Ізраїлю тероризмом у найогиднішій формі

Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства, повідомляє Європейська правда.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала атаку тероризмом у найогиднішій його формі.

"Я однозначно засуджую напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів" – йдеться у її заяві в Twitter (X).

"Рішуче засуджуємо невибіркові атаки, спрямовані проти Ізраїлю та його народу сьогодні вранці, що спричинили терор і насильство проти невинних громадян. Мої думки з усіма жертвами. ЄС солідарний з ізраїльським народом у цей жахливий момент" – написав у свою чергу президент Європейської ради Шарль Мішель.

Про однозначне засудження нападу заявив також голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми з болем стежимо за новинами, що надходять з Ізраїлю. Ми однозначно засуджуємо напади ХАМАС. Це жахливе насильство має негайно припинитися. Тероризм і насильство нічого не вирішують.

ЄС висловлює свою солідарність з Ізраїлем у ці важкі моменти", – заявив він.

Як повідомляла "Українська правда", з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети внаслідок атаки бойовиків ХАМАС в суботу вранці, у містах пожежі, щонайменше одна людина загинула.

Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни".

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву.