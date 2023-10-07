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СБУ затримала депутата, кума Медведчука за підозрою у рекеті

СБУ затримала депутата, кума Медведчука за підозрою у рекеті
Фото: Facebook

Служба безпеки України затримала на Закарпатті чинного депутата облради, який очолював злочинне угруповання, що займалося вимаганням, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба СБУ, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах.

Дослівно спецслужба: "Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

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У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші".

За даними джерела УП, йдеться про Івана Чубирка, який одружений із сестрою Оксани Марченко.

За даними слідства, депутат облради за попередньою змовою з кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тис доларів США неіснуючого боргу як плату за нібито використання їх авторитету під час здійснення операцій з нерухомістю.

Щоб змусити віддати гроші, потерпілого і його сім’ю залякували, били вікна та відібрали автомобіль.

Оперативники затримали депутата та його спільника "на гарячому" під час передачі їм першої частини грошей в розмірі 20 тис доларів США від постраждалого підприємця.

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Під час обшуків за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди було виявлено речові докази злочинної діяльності.

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Фігурантам готується повідомлення про підозру з попередньою правовою кваліфікацію вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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