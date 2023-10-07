Напад на Ізраїль: як реагує Україна та світ на атаку ХАМАСу

Зранку терористи ХАМАСу вдались до жорстокого нападу на територію Ізраїля, завдавши масованого ракетного удару. Чимало країн цивілізованого світу виступили з підтримкою Тель-Авіву, втім, були й ті, хто "привітав" бойовиків, повідомляє РБК-Україна.

Про реакцію України й світу на події в Ізраїлі - в матеріалi.

Україна

"Україна рішуче засуджує триваючі терористичні атаки проти Ізраїлю, включаючи ракетні обстріли цивільного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві. Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе і свій народ" , - заявило Міністерство закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський також висловив співчуття усім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки ХАМАСу. За його словами, ніде у світі не можна давати шансу терору, оскільки це злочин не лише проти однієї країни, а проти людяності та всього світу.

"Світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя. Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації." , - додав Володимир Зеленський.

Росія

Російські терористи проскиглили про нібито заклопотаність через "загострення ситуації в зоні палестино-ізраїльського конфлікту". Закликали до його дипломатичного розв'язання на міжнародно-правовій основі, яка "передбачає створення палестинської незалежної держави у межах 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі".

У звичній для росіян манері, вони звинуватили в усьому Захід через нібито "блокуванняроботи близькосхідного "квартету" міжнародних посередників у складі Росії, США, ЄС і ООН".

Іран

Як стверджує видання Al Jazeera, радник верховного лідера Ірану Алі Хосейні Хаменеї привітав палестинських бойовиків з початком найбільшого за останні роки нападу на Ізраїль.

"Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо стояти поруч з палестинськими бійцями до звільнення Палестини і Єрусалиму" , - заявив радник.

США

"США однозначно засуджують неспровоковані напади терористів ХАМАС на ізраїльське цивільне населення. Тероризм ніколи не має виправдання. Ми твердо стоїмо разом з урядом і народом Ізраїлю і висловлюємо наші співчуття у зв'язку з загибеллю ізраїльтян в результаті цих нападів" , - заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому США Едріенн Вотсон.

Саудівська Аравія

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило про те, що воно стежить за розвитком подій і закликало до негайного припинення ескалації. Також підкреслило важливість мирного процесу, який заслуговуватиме на довіру.

Британія

"Я шокований сьогоднішніми ранковими атаками терористів ХАМАС проти ізраїльських громадян. Ізраїль має абсолютне право захищати себе. Ми контактуємо з ізраїльською владою, і британські громадяни в Ізраїлі повинні дотримуватися рекомендацій щодо подорожей" , - заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив про підтримку Ізраїля з боку Німеччини.

"Жахливі новини надходять до нас сьогодні з Ізраїлю. Ми глибоко шоковані ракетним обстрілом з Гази та ескалацією насильства. Німеччина засуджує ці напади ХАМАС і підтримує Ізраїль" , - написав канцлер.

Нідерланди

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переговорив зі своїм ізраїльским колегою Нетаньяху.

"Я сказав йому, що Нідерланди однозначно засуджують це терористичне насильство і повністю підтримують право Ізраїлю на самозахист" , - заявив Рютте.

Європейський парламент та Європейська рада

"Жахнуті розгортанням атак на Ізраїль. Ми засуджуємо терор і насильство, спрямовані проти невинних людей. Мої думки з усіма тими, хто перебуває під обстрілом, з тими, хто першими реагує, і з тими, хто захищається від цих жорстоких нападів. Терор ніколи не переможе" , - заявила голова Європейського парламенту Роберта Метцола.

Шарль Мішель, голова Європейської ради, також засудив удару по території Ізраїлю й його народу. Заявив про солідарність Європейського союзу з країною.