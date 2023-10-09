Сили ППО зосередяться взимку на захисті критичної інфраструктури – ЗСУ

Сили ППО цієї зими зосередяться на захисті енергетичного сектора України, стратегічних об’єктів держави та об’єктів критичної інфраструктури. Така ж тактика використовувалась і минулої зими.﻿ Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури" , - сказав Ігнат.

Він зауважив, що є цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог, можливо, захоче уразити.

"Так само вже варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють" , - додав речник.

Ігнат укотре наголосив, що Україні досі не вистачає систем захисту, тому доводиться брати на озброєння все те, чим можна уразити повітряні цілі.

Попри все, запевнив речник Повітряних сил ЗСУ, ППО намагатиметься максимально збивати все, що випускає по Україні РФ.