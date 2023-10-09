Блінкен не вважає напад на Ізраїль спробою відвернути увагу від України

Напад "Хамасу" на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні.﻿ Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в ефірі каналу CBS, повідомляє Українська правда.

"Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами" , – сказав держсекретар.

Держдеп отримав повідомлення про загиблих та взятих у заручники американців і наразі перевіряє цю інформацію, сказав Блінкен. Останнє загострення викликає занепокоєння, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю "Хамасу".

На питання, чи просили Сполучені Штати не завдавати ударів по Ірану, Блінкен відповів:

"Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут; ми вас підтримуємо; ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку; ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу".

Блінкен заявив, що Ізраїль зосереджений цілком на Газі, на захисті своїх громадян.