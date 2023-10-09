Палестинські бойовики заявили про понад 130 ізраїльтян у полоні
Бойовики ХАМАС у ході нападу на Ізраїль захопили у заручники понад 100 людей, зокрема високопосадовців, ще 30 ізраїльтян полонили бойовики палестинського угруповання "Ісламський джихад". Про це заявив представник терористичної організації ХАМАС Муса Абу Марзук та голова палестинського угруповання "Ісламський джихад" Зіяд аль-Нахала, повідомляє Українська правда.
Водночас Зіяд аль-Нахала повідомив, що його бойовики полонили близько 30 ізраїльтян. Він наголосив, що заручники повернуться додому лише у тому випадку, коли палестинські ув'язнені будуть звільнені з ізраїльських в'язниць.
Уряд Ізраїлю не давав точних оцінок кількості громадян, захоплених у полон бойовиками ХАМАСу. Вважалося, що у полоні можуть бути від 150 до 200 осіб.
За даними ЗМІ, серед заручників можуть перебувати громадяни інших країн, зокрема США, Німеччини та Таїланду.