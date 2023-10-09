Курс валют НБУ на 9 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 9 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 8 жовтня знизився до рівня 36.58 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 11 коп. до 38.65 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 2 коп. до 3.65 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 18 коп. до 44.67 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 40,15 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 8.41 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.582 700
|EUR
|Євро
|38.653 300
|RUB
|рубль
|0.365 150
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.674 800
|CHF
|Швейцарський франк
|40.147 800
|PLN
|Польський злотий
|8.410 600