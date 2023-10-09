Курс валют НБУ на 9 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 9 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 8 жовтня знизився до рівня 36.58 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 11 коп. до 38.65 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 2 коп. до 3.65 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 18 коп. до 44.67 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 40,15 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 8.41 за 1 польський злотий.