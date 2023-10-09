Росіяни атакували ЗСУ на шести напрямках, штурми відбили – Генштаб

Російські окупанти вели штурмові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Сили оборони України відбили атаки.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 9 жовтня.

Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та цивільних об’єктів нашої держави.

Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Берислав Херсонської області.Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.