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За добу українські військові знищили 350 окупантів – Генштаб

За добу українські військові знищили 350 окупантів – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 350 російських окупантів, а також знищили два танки, одну артилерійську систему, один засіб ППО та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 282 630 (+350) осіб,
  • танків – 4 823 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 9 126 (+3) од,
  • артилерійських систем – 6 706 (+1) од,
  • РСЗВ – 808 (+0) од,
  • засобів ППО – 543 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+0),
  • крилатих ракет – 1 530 (+0),
  • кораблів /катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 113 (+2) од,
  • спеціальної техніки – 959 (+0).

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