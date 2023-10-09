За добу українські військові знищили 350 окупантів – Генштаб

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Дозволити рекламу та аналітику Дозволити рекламу та аналітику Так Дозволити рекламу та аналітику Ні

Створіть профілю персоналізованої реклами Створіть профілю персоналізованої реклами Так Створіть профілю персоналізованої реклами Ні

Створіть персоналізований профіль вмісту Створіть персоналізований профіль вмісту Так Створіть персоналізований профіль вмісту Ні

Виберіть персоналізований вміст Виберіть персоналізований вміст Так Виберіть персоналізований вміст Ні

Виміряйте продуктивність реклами Виміряйте продуктивність реклами Так Виміряйте продуктивність реклами Ні

Виміряйте ефективність вмісту Виміряйте ефективність вмісту Так Виміряйте ефективність вмісту Ні

Застосовуйте дослідження ринку, щоб створити розуміння аудиторії Застосовуйте дослідження ринку, щоб створити розуміння аудиторії Так Застосовуйте дослідження ринку, щоб створити розуміння аудиторії Ні

Розробити та вдосконалювати продукцію Розробити та вдосконалювати продукцію Так Розробити та вдосконалювати продукцію Ні

Забезпечити безпеку, запобігти шахрайству та налагодженню Забезпечити безпеку, запобігти шахрайству та налагодженню Так Забезпечити безпеку, запобігти шахрайству та налагодженню Ні

Технічно доставляти рекламу або вміст Технічно доставляти рекламу або вміст Так Технічно доставляти рекламу або вміст Ні