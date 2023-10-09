За добу українські військові знищили 350 окупантів – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували 350 російських окупантів, а також знищили два танки, одну артилерійську систему, один засіб ППО та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 282 630 (+350) осіб,
- танків – 4 823 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 9 126 (+3) од,
- артилерійських систем – 6 706 (+1) од,
- РСЗВ – 808 (+0) од,
- засобів ППО – 543 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+0),
- крилатих ракет – 1 530 (+0),
- кораблів /катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 113 (+2) од,
- спеціальної техніки – 959 (+0).