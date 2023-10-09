США перекинуть до Середземномор'я авіаносну групу – Пентагон

Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я у відповідь після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшу ескалацію конфлікту.﻿ Про це в пресрелізі заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, повідомляє Європейська правда.

До складу авіаносної ударної групи входять авіаносець "Gerald R. Ford", який є найбільшим військовим кораблем у світі, крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga "Normandy" та чотири есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" та Roosevelt.

"Сьогодні, у відповідь на атаку ХАМАС на Ізраїль і після детальних обговорень з президентом (Джо) Байденом, я розпорядився зробити кілька кроків для зміцнення позицій Міноборони в регіоні, щоб посилити регіональні зусилля зі стримування" , – сказав Остін.

Він також оголосив про кроки з посилення ескадрилій винищувачів ВПС США в регіоні літаками F-35, F-15, F-16 та A-10, які перебазовуються на бази на Близькому Сході, для подальшого посилення сил стримування в разі потреби.