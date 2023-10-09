РФ перекинула в Маріуполь 5000 військових – радник мера
Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Головна їх відмінність - дві гармати на шевронах. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах - дві гармати", - розповів він.
За твердженням джерел, як каже Андрющенко, навіть форма у нових окупантів в стані "жодного разу не пралась".
"Загалом мова йде про кількість до 5 тисяч. Останнє подібне введення нових резервів фіксувалось в квітні 2023 року", - додав радник мера.
Крім того, за його словами, посилені переміщення систем ППО в Маріуполі та навколо міста проводяться вже без дотримання глобальних заходів безпеки.
"Вздовж узбережжя від с. Мелекіно в напрям Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв’язку", - додав він.