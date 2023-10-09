Польща вже евакуювала з Ізраїлю перших своїх громадян – Міноборони

В аеропорту Варшави приземлилися перші два військові літаки з евакуйованими з Ізраїлю поляками. Про це у понеділок заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Європейська правда.

"Перші евакуйовані з Ізраїлю вже в Польщі. Хочу подякувати військовим за якісне проведення операції" , – зазначив Блащак у своєму профілі в Twitter (Х).

За його словами, два військові літаки Hercules вже сіли в аеропорту Варшави. Понад 120 евакуйовано.

Військовий Boeing наразі летить до Ізраїлю, щоб забрати ще більше евакуйованих, зазначив Блащак.