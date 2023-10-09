Які вживані авто українці пригнали з ЄС: топ-10 моделей
У вересні українці імпортували з Європи 21 тисячу вживаних авто – таку ж кількість, як і у серпні. У порівнянні з вереснем минулого року, кількість реєстрації таких авто збільшились на 34%.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть:
- дизельні – 31%;
- електромобілі – 16%;
- авто з ГБО – 5%;
- гібриди – 4%.
Лідером вересневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
У порівнянні із серпнем п’ятірка лідерів залишилась незмінною.
Топ-10 найпопулярніших авто місяця
- Volkswagen Golf - 1575 од.;
- Renault Megane - 1299 од.;
- Skoda Octavia - 923 од.;
- Volkswagen Passat - 755 од.;
- Nissan Leaf - 590 од.;
- Audi A4 - 414 од.;
- Volkswagen Touran - 406 од.;
- Tesla Model 3 – 405 од.;
- Volkswagen Tiguan - 401 од.;
- Nissan Qashqai - 398 од.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.
Загалом з початку 2023 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тиссяч вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону – це у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.