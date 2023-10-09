Які вживані авто українці пригнали з ЄС: топ-10 моделей

У вересні українці імпортували з Європи 21 тисячу вживаних авто – таку ж кількість, як і у серпні. У порівнянні з вереснем минулого року, кількість реєстрації таких авто збільшились на 34%.

Про це повідомляє﻿ профільна асоціація "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть:

дизельні – 31%;

електромобілі – 16%;

авто з ГБО – 5%;

гібриди – 4%.

Лідером вересневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.

У порівнянні із серпнем п’ятірка лідерів залишилась незмінною.

Топ-10 найпопулярніших авто місяця

Volkswagen Golf - 1575 од.; Renault Megane - 1299 од.; Skoda Octavia - 923 од.; Volkswagen Passat - 755 од.; Nissan Leaf - 590 од.; Audi A4 - 414 од.; Volkswagen Touran - 406 од.; Tesla Model 3 – 405 од.; Volkswagen Tiguan - 401 од.; Nissan Qashqai - 398 од.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.

Загалом з початку 2023 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тиссяч вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону – це у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.