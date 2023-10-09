Британська розвідка прокоментувала зближення Росії та Ірану

Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, зокрема з Іраном, для отримання дипломатичної, економічної та військової підтримки, повідомляє Європейська правда.

Як зазначається в огляді, іранська військова допомога Ірану РФ у війні проти України передбачає не тільки сотні ударних безпілотників та артилерійських боєприпасів, але також угоду, що включає збірку та виробництво цих БПЛА за ліцензією у Росії.

Британська розвідка вказує, що російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки також інтенсифікувалися. Зокрема, нещодавно Іран заявив, що Росія інвестує 2,76 млрд доларів в Іран у 2022-23 роках.

Взаємодія РФ з Іраном майже напевно зросте після нещодавнього прийняття Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до БРІКС, переконані у відомстві.