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Британська розвідка прокоментувала зближення Росії та Ірану

Британська розвідка прокоментувала зближення Росії та Ірану

Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, зокрема з Іраном, для отримання дипломатичної, економічної та військової підтримки, повідомляє Європейська правда.

Як зазначається в огляді, іранська військова допомога Ірану РФ у війні проти України передбачає не тільки сотні ударних безпілотників та артилерійських боєприпасів, але також угоду, що включає збірку та виробництво цих БПЛА за ліцензією у Росії.

Британська розвідка вказує, що російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки також інтенсифікувалися. Зокрема, нещодавно Іран заявив, що Росія інвестує 2,76 млрд доларів в Іран у 2022-23 роках.

Взаємодія РФ з Іраном майже напевно зросте після нещодавнього прийняття Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до БРІКС, переконані у відомстві.

"Економічні зв'язки, ймовірно, поглиблюватимуться, оскільки Росія прагне послабити санкції", – йдеться в огляді.

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